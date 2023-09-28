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    11:45, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пенсионерку с двойным гражданством выдворили из ВКО

    Пенсионерку с двойным гражданством выдворили из ВКО
    Фото: Polisia.kz.

    Пенсионерка с двойным гражданством проживала в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жительницу поселка Глубокое выдворили из Казахстана из-за двойного гражданства. В сентябре этого года сотрудниками миграционной службы была установлена 63-летняя жительница Глубоковского района, которая в мае 2020 года приобрела гражданство РФ. Однако не уведомила в установленные законодательством сроки о факте приобретения иностранного гражданства, не сдала паспорт и удостоверение личности гражданина Казахстана.

    Сотрудниками полиции россиянка привлечена к административной ответственности по статье 496 КоАП РК и по постановлению суда в течение 10 суток должна покинуть страну. У нарушительницы изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина РК, зарегистрирована утрата казахстанского гражданства.

    Мотивов для двойного гражданства у нарушителей несколько: беспрепятственное пересечение государственной границы, получение материальных преимуществ, а именно: пенсионный расчет, наследство, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.

    Всего же с начала года сотрудниками миграционной службы ДП ВКО пресечено 35 фактов проживания граждан с двойным гражданством, 8 выдворены из страны.

    Миграционная служба продолжает работу по выявлению лиц, проживающих на территории региона с двойным гражданством и напоминает, что оно запрещено в республике.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Криминал Россия Правоохранительные органы
    Автор
    Ринат Дусумов
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