Пенсионерку с двойным гражданством выдворили из ВКО

Пенсионерка с двойным гражданством проживала в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительницу поселка Глубокое выдворили из Казахстана из-за двойного гражданства. В сентябре этого года сотрудниками миграционной службы была установлена 63-летняя жительница Глубоковского района, которая в мае 2020 года приобрела гражданство РФ. Однако не уведомила в установленные законодательством сроки о факте приобретения иностранного гражданства, не сдала паспорт и удостоверение личности гражданина Казахстана.

Сотрудниками полиции россиянка привлечена к административной ответственности по статье 496 КоАП РК и по постановлению суда в течение 10 суток должна покинуть страну. У нарушительницы изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина РК, зарегистрирована утрата казахстанского гражданства.

Мотивов для двойного гражданства у нарушителей несколько: беспрепятственное пересечение государственной границы, получение материальных преимуществ, а именно: пенсионный расчет, наследство, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.

Всего же с начала года сотрудниками миграционной службы ДП ВКО пресечено 35 фактов проживания граждан с двойным гражданством, 8 выдворены из страны.

Миграционная служба продолжает работу по выявлению лиц, проживающих на территории региона с двойным гражданством и напоминает, что оно запрещено в республике.