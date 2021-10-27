Пенсионерку с дочерью спасли из пожара в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В многоэтажном доме в Костанае произошёл пожар, были эвакуированы жильцы дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

26 октября в Костанае в 18:57 по улице Хакимжанова произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Об этом сообщили соседи, увидев выходящий дым из квартиры.

«В 19:05 пожарные прибыли на место вызова, было установлено, что на третьем этаже одной из квартир, в спальной комнате огнём охвачена вся мебель и личные вещи хозяев на площади 12 кв.м. Хозяйка квартиры 1936 года рождения с дочкой в этот момент находились дома. Пожарными незамедлительно было принято решение об эвакуации жителей. В шоковом состоянии хозяйка была передана медицинской службе, где ей оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась», - рассказали в ведомстве.

Эвакуированы были еще 9 жильцов дома, из них 5 детей. Пожарные обследовали все этажи, скрытых очагов возгорания обнаружено не было. К счастью никто из людей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Причина возгорания выясняется.