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    17:09, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пенсионерку с дочерью спасли из пожара в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В многоэтажном доме в Костанае произошёл пожар, были эвакуированы жильцы дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    26 октября в Костанае в 18:57 по улице Хакимжанова произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Об этом сообщили соседи, увидев выходящий дым из квартиры.

    «В 19:05 пожарные прибыли на место вызова, было установлено, что на третьем этаже одной из квартир, в спальной комнате огнём охвачена вся мебель и личные вещи хозяев на площади 12 кв.м. Хозяйка квартиры 1936 года рождения с дочкой в этот момент находились дома. Пожарными незамедлительно было принято решение об эвакуации жителей. В шоковом состоянии хозяйка была передана медицинской службе, где ей оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась», - рассказали в ведомстве.

    Эвакуированы были еще 9 жильцов дома, из них 5 детей. Пожарные обследовали все этажи, скрытых очагов возгорания обнаружено не было. К счастью никто из людей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Причина возгорания выясняется.


    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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