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Пенсионерку подозревают в краже кошелька с крупной суммой денег в Акмолинской области

7 Октября 2019 16:08
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Пенсионерку подозревают в краже кошелька с крупной суммой денег в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 61-летняя акмолинская пенсионерка подозревается в краже кошелька с крупной суммой денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, преступление было совершено 4 октября в одном из торговых домов, расположенных на центральном рынке. По словам 37-летней заявительницы, кто-то похитил ее кошелек, в котором находились банковские карты и более 400 тыс. тенге.

«Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, куда вошли кинолог со служебной собакой по кличке Лора. Также оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные как внутри торгового дома, так и по периметру магазина. В это же время инспекторы видеонаблюдения Центра оперативного управления просматривали записи камер ЦОУ», - рассказали в ведомстве.

В результате принятых мер сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи была установлена 61-летняя жительница одного из сел Зерендинского района. В настоящее время вещественные доказательства изъяты.

Полицейские региона призвали граждан быть бдительными и соблюдать элементарные правила по защите своего имущества, а также незамедлительно сообщать в полицию в случае факта кражи.

Фото: static.ngs.ru
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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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