Пенсионерку обокрали почти на три млн тенге воры-гастролеры в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обокрали воры-гастролеры пенсионерку в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 ноября в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау обратилась 87-летняя жительница города. Пенсионерка сообщила, что неизвестные похитили ее сбережения – 2 млн 732 тысячи тенге.

«Выяснилось, что в квартиру бабушки постучались двое мужчин и представились работниками предприятия водоснабжения. Они заявили, что якобы бесплатно меняют фильтры для воды. Потерпевшая, поверив, пустила «рабочих» в квартиру. А после их ухода обнаружила пропажу своих накоплений», - рассказали в полиции.

28 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей города Нур-Султана в возрасте 21 года и 33 лет. Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.