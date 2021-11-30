+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пенсионерку обокрали почти на три млн тенге воры-гастролеры в Темиртау

30 Ноября 2021 13:23
Поделиться:
Пенсионерку обокрали почти на три млн тенге воры-гастролеры в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обокрали воры-гастролеры пенсионерку в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане

25 ноября в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау обратилась 87-летняя жительница города. Пенсионерка сообщила, что неизвестные похитили ее сбережения – 2 млн 732 тысячи тенге.

«Выяснилось, что в квартиру бабушки постучались двое мужчин и представились работниками предприятия водоснабжения. Они заявили, что якобы бесплатно меняют фильтры для воды. Потерпевшая, поверив, пустила «рабочих» в квартиру. А после их ухода обнаружила пропажу своих накоплений», - рассказали в полиции.

28 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей города Нур-Султана в возрасте 21 года и 33 лет. Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
Популярное
1 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
2 В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
3 В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
4 Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
5 В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
6 Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены
Читайте также
Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Алматы
В столице состоялся первый Республиканский форум юных патриотов «Егемен ел ертеңі - жас сарбаз»
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив