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Пенсионерку насмерть сбил 23-летний водитель в Актобе

10 Ноября 2021 14:13
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Пенсионерку насмерть сбил 23-летний водитель в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в дорожно-транспортном происшествии погибла 74-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Инцидент произошел 9 ноября в 15:40 часов по улице Арынова напротив торгового дома «Домострой».

«23-летний водитель автомашины марки «Lada Kalina» с российским учетом, двигаясь по улице Арынова напротив ТД «Домострой», допустил наезд на 74-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась в больнице скорой медицинской помощи Актобе», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По факту проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД». С начала года на территории области произошло 152 ДТП с участием пешеходов, где 14 погибло и 141 получили различные телесные повреждения.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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