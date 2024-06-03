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    03:03, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Пенсионерку и мужчину с инсультом спасли в Акмолинской области

    спасение пенсионерки в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    Сразу две истории спасения озвучили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области. В первой спасать пришлось 87-летнюю бабушку, во второй – мужчину с инсультом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первое спасение произошло в Кокшетау, где в собственной квартире упала женщина, 1937 года рождения. Пенсионерка не смогла самостоятельно подняться.

    - Социальный работник по уходу не могла попасть в квартиру из-за отсутствия ключей. Тогда на помощь пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда города Кокшетау, - сообщили в ведомстве.

    акмолинские спасатели
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    Спасатели открыли дверь в квартиру. Пенсионерку нашли лежащей на полу. Первую медицинскую помощь женщине оказал медбрат-спасатель Асан Бекжан. Чуть позже она была передана карете скорой помощи.

    акмолинские спасатели
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    А в городе Щучинске спасать пожилого мужчину пришлось с помощью трехколенной лестницы. Спасатели поднялись на третий этаж и попали в квартиру через балкон.

    - Спасатели передали мужчину бригаде скорой помощи. При обследовании выяснилось, что у него инсульт. На данный момент состояние пациента стабильное, - добавили в ведомстве.

     

    Теги:
    МЧС Спасение Регионы Казахстана Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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