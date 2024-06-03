Пенсионерку и мужчину с инсультом спасли в Акмолинской области
Сразу две истории спасения озвучили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области. В первой спасать пришлось 87-летнюю бабушку, во второй – мужчину с инсультом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первое спасение произошло в Кокшетау, где в собственной квартире упала женщина, 1937 года рождения. Пенсионерка не смогла самостоятельно подняться.
- Социальный работник по уходу не могла попасть в квартиру из-за отсутствия ключей. Тогда на помощь пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда города Кокшетау, - сообщили в ведомстве.
Спасатели открыли дверь в квартиру. Пенсионерку нашли лежащей на полу. Первую медицинскую помощь женщине оказал медбрат-спасатель Асан Бекжан. Чуть позже она была передана карете скорой помощи.
А в городе Щучинске спасать пожилого мужчину пришлось с помощью трехколенной лестницы. Спасатели поднялись на третий этаж и попали в квартиру через балкон.
- Спасатели передали мужчину бригаде скорой помощи. При обследовании выяснилось, что у него инсульт. На данный момент состояние пациента стабильное, - добавили в ведомстве.