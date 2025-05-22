Пенсионерка убила сожителя в Павлодаре

Уголовное дело в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрели по факту убийства. По версии следствия, 8 февраля 2025 года сожители находились дома в селе Сарышыганак. Бабушку возмутил тот факт, что 72-летний дедушка выпил спиртное.

Пенсионерка стала высказывать претензии и в ходе конфликта взялась за нож. Нанесла лишь один удар, но лезвие в итоге повредило сердце и от полученной травмы мужчина скончался на месте.

Когда на место приехали полицейские, бабушка признала вину, но родные уверяют, что она не понимала, что подписывает. При этом, досудебное расследование проводилось всего лишь двое суток. В судебном заседании обвиняемая стала отрицать свою причастность к убийству.

Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных, которые пришли к выводу, что вина все же доказана. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 до 15 лет, но в итоге применили статью, позволяющую назначить ниже низшего предела.

- Признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 99 УК и назначить ей меру наказания с применением ч.4 статьи 55 УК — 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - зачитал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

К слову, бабушка с дедушкой прожили вместе 24 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор серийному убийце, лишившему жизни 4 девушек.