Пенсионерка предотвратила кражу в Сатпаеве
САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городе Сатпаеве Карагандинской области пенсионерка помогла предотвратить кражу металла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел 30 января. В отдел полиции Сатпаева поступило сообщение: некое лицо, проникнув на территорию неохраняемого учреждения, пытается совершить хищение. Выяснилось, что на подозрительное поведение данного гражданина обратила внимание проживающая недалеко 71-летняя пенсионерка.
На место происшествия срочно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося скрыться на автомобиле « Газель «.
Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили металлические изделия. Возбуждено уголовное дело по статье 24-188 УК РК «Покушение на кражу».
Ведется расследование. В настоящее время полицейские устанавливают потерпевшую сторону.
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