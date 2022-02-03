Пенсионерка предотвратила кражу в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городе Сатпаеве Карагандинской области пенсионерка помогла предотвратить кражу металла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 30 января. В отдел полиции Сатпаева поступило сообщение: некое лицо, проникнув на территорию неохраняемого учреждения, пытается совершить хищение. Выяснилось, что на подозрительное поведение данного гражданина обратила внимание проживающая недалеко 71-летняя пенсионерка.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося скрыться на автомобиле « Газель «.

Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили металлические изделия. Возбуждено уголовное дело по статье 24-188 УК РК «Покушение на кражу».

Ведется расследование. В настоящее время полицейские устанавливают потерпевшую сторону.