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Пенсионерка получила перелом ноги из-за резкого торможения автобуса в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшей в результате ДТП на маршруте №405 в Алматы будет выплачена компенсация за причинение вреда здоровью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководства транспортной компании «Досжан- М», автопарк оплатит Айжан Карменовой медицинские и реабилитационные услуги, не дожидаясь страховых разбирательств.
«Вместе с тем, водитель автобуса привлечен к административной ответственности по 2 статьям, согласно которым, по предварительным данным, он будет лишен водительских прав и обязан выплатить штраф в размере 40 МРП. Окончательное обвинение будет предъявлено после того, как будет установлена степень причинения вреда здоровью. Это станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. Пока Карменову готовят к операции», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
Напомним, что 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку Айжан Карменову в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги.
Ранее в Алматы произошел инцидент, когда также пострадала пассажирка автобуса. В том случае люк пробил днище автобуса. С переломом ноги была госпитализирована девушка.
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