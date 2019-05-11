Пенсионерка получила перелом ноги из-за резкого торможения автобуса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшей в результате ДТП на маршруте №405 в Алматы будет выплачена компенсация за причинение вреда здоровью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководства транспортной компании «Досжан- М», автопарк оплатит Айжан Карменовой медицинские и реабилитационные услуги, не дожидаясь страховых разбирательств.

«Вместе с тем, водитель автобуса привлечен к административной ответственности по 2 статьям, согласно которым, по предварительным данным, он будет лишен водительских прав и обязан выплатить штраф в размере 40 МРП. Окончательное обвинение будет предъявлено после того, как будет установлена степень причинения вреда здоровью. Это станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. Пока Карменову готовят к операции», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Напомним, что 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку Айжан Карменову в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги.

Ранее в Алматы произошел инцидент, когда также пострадала пассажирка автобуса. В том случае люк пробил днище автобуса. С переломом ноги была госпитализирована девушка.