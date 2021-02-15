Пенсионерка погибла при пожаре в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске произошел пожар в жилом доме на территории дачного общества «Восточник-3», есть погибший, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что пожар произошёл в минувшие выходные. На момент прибытия сотрудников службы пожаротушения открытым пламенем горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, кровли, дверной, оконные блоки, личные вещи, мебель, деревянные конструкции веранды. Спасатели ликвидировали пожар на площади 28 кв. метров. В доме был обнаружен труп хозяйки 1949 года рождения с признаками отравления угарным газом. По причине пожара отрабатываются версии: несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи и при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В ДЧС ВКО отметили, что в период с 12 по 15 февраля по области произошло 9 пожаров на территории жилого сектора. Так, 12 февраля в Глубоковском районе огнеборцы ликвидировали пожар в жилом частном доме на общей площади 70 кв. метров. Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи.

По аналогичной причине в этот же день в Курчумском районе спасатели устранили загорание хозпостроек на территории жилого дома, площадью 50 м. кв. По причине неосторожного обращения с огнем 12 февраля в Усть-Каменогорске на территории садового общества «Коммунальник» горели деревянные конструкции стен, а также пристроенной к нему бани. Огнеборцы справились с огнем на площади 39 кв.м.

В минувшую субботу в Уланском районе во дворе жилого частного дома загорелось сено 10 тонн. Прибывшими пожарными огонь полностью ликвидирован. По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение детей с огнем.

По этим же причинам 14 февраля в городе Риддере произошел пожар в жилом доме на площади 20 кв. метров, распространившийся на кровлю дома. Еще 2 пожара в городе Семее огнеборцы ликвидировали в бане жилого частного дома и справились с горящими деревянными конструкциями веранды.

Накануне на территории дачного общества «Черемушки» во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции гаража, бани, дровника, расположенных под одной кровлей. Огонь распространился на автомобиль марки «Ауди-80» стоящий в гараже. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 60 кв. м. При тушении пожара из огня пожарными вынесено 2 кислородных и 1 газовый баллон. Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

ДЧС ВКО напоминает жителям области о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Выяснилось, что при проведении обходов жилого сектора, практически в каждом доме пожарные обнаруживают нарушения правил пожарной безопасности, среди которых неисправная или искрящаяся электропроводка, допускается неосторожное обращение с огнем.

По статистике, подавляющее количество пожаров происходит в жилом секторе, так, с начала 2021 года в ВКО зарегистрировано 147 пожаров, что составляет 74% от общего количества пожаров.