01:06, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
Пенсионерка на авто сбила подростка на мопеде в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пострадавшему потребовалась помощь медиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Водитель 1958 года рождения на автомобиле Toyota Windom, двигаясь по улице Нурмагамбетова, не уступила дорогу и столкнулась с мопедом, которым управлял подросток 2008 года рождения.
«В результате ДТП несовершеннолетний обратился в больницу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.По факту аварии проводится проверка.