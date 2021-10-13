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    01:06, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пенсионерка на авто сбила подростка на мопеде в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пострадавшему потребовалась помощь медиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Водитель 1958 года рождения на автомобиле Toyota Windom, двигаясь по улице Нурмагамбетова, не уступила дорогу и столкнулась с мопедом, которым управлял подросток 2008 года рождения.

    «В результате ДТП несовершеннолетний обратился в больницу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
    По факту аварии проводится проверка.
    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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