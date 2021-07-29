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Пенсионерка из России получала выплаты и в Казахстане

29 Июля 2021 01:51
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Пенсионерка из России получала выплаты и в Казахстане

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае получила наказание предприимчивая пенсионерка, которая получала пенсионные выплаты и в Российской Федерации, и в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

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В Узункольском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Костанайской области к гр. В. о взыскании излишне полученных пенсионных выплат.

«Ответчик была документирована паспортом гражданина РФ, но в компетентные органы с заявлением о выходе из гражданства РК не обращалась,- прокомментировали в суде. — Являлась получателем страховой пенсии по возрасту в РФ с 1998 года, в последующем в 2006 году женщина обратилась в Государственный центр по выплате пенсий РК с заявлением о назначении ей пенсии по возрасту, предъявив удостоверение личности гражданина РК, при этом скрыв факт наличия гражданства Российской Федерации».


В связи с выявлением факта одновременного получения пенсии, ответчиком В. в Республике Казахстан и в Российской Федерации, решением департамента от 1 июля 2020 года выплата пенсии последней была приостановлена.


«1 июля миграционной службой отдела полиции Узункольского района В. была привлечена к административно ответственности по ст.496 ч.1 КРКобАП за использование паспорта и удостоверения личности РК, лицом утратившим гражданство РК, - отметили в суде. — За период с 28.06.2006 года по 30.04.2020 года получены пенсионные выплаты в размере 9 401 727 тенге, что считается незаконным. Исковое заявление департамента судом удовлетворено, и с гр. В. в доход республиканского бюджета взыскана сумма незаконно полученных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты в размере 9 401 727 тенге».


Решение в законную силу не вступило.


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Автор:

Жанна Мусабаева

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