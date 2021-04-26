Пенсионерка-инвалид отравилась угарным газом в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В результате пожара в квартире многоэтажного дома в Костанае серьезные ожоги получила и отравление угарным газом пенсионерка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Пожар произошёл в жилом многоквартирном доме по улице Кубеева.

«Было обнаружено, что на пятом этаже открытым пламенем горит трехкомнатная квартира на площади 15 квадратных метров,- сообщили в ДЧС. — Хозяйка квартиры, 1949 года рождения, инвалид, самостоятельно передвигаться не могла. За короткое время пламя распространилось и подъезд окутал едкий дым. Женщина в это время находилась на лестничной площадке. Некоторые жильцы успели эвакуироваться самостоятельно и помогли женщине спустится».

Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги второй степени рук и спины, спасатели передали её врачам. В полыхающем доме ещё оставались люди, пожарные были эвакуированы 31 человек, из них 3 детей.