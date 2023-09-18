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    07:32, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пенсионерка хотела отдать мошенникам 3 млн тенге через таксиста

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    В Костанайской области полицейские благодаря бдительности водителя такси предотвратили мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    14 сентября в городе Лисаковск водитель такси Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в городе Лисаковск и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 тысяч тенге.
    Посылку водителю такси передала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи.
    Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки и он обратился в полицию.
    Пенсионерка собиралась передать мошенникам 3 млн тенге, через такси, которое ей вызвали сами злоумышленники.
    Сотрудники криминальной полиции Диас Рахметов и Ерканат Рахимов вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке.
    Полиция проводит оперативно розыскные мероприятия по установлению лиц, которые пытались совершить мошенничество.


    Теги:
    полиция Мошенничество Костанайская область Правоохранительные органы
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