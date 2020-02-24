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Пенсионерам помогли расчистить двор от снега полицейские в Шахтинске

24 Февраля 2020 21:21
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Пенсионерам помогли расчистить двор от снега полицейские в Шахтинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела полиции города Шахтинска Карагандиснкой области совместно с волонтерами помогли одиноким пенсионерам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Нынешняя снежная зима создала серьезные проблемы для стариков, проживающих в собственных домах. Особенно для тех, у кого нет родственников. Зачастую пожилые люди не в состоянии даже прочистить дорожку, чтобы пройти в магазин или обратиться за помощью к соседям. Таким пенсионерам решили помочь сотрудники отдела полиции города Шахтинска.

Полицейские связались с отделом занятости и социальных программ Шахтинска, где получили список пенсионеров, проживающих в частном секторе и нуждающихся в помощи. Среди них были девять престарелых жителей города, которым срочно нужно было помочь расчистить снег со двора.

«22 февраля личный состав ОП города Шахтинск совместно с волонтерами привели в порядок дворы этих пенсионеров, почистив их от снега. Старики поблагодарили полицейских за заботу и внимание», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По словам стражей порядка, акция будет продолжена. При необходимости, в зависимости от погоды, полицейские готовы вновь прийти на помощь.


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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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