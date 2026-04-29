Пенсионерам Астаны выплатили трудовые компенсации на шесть миллионов тенге

После вмешательства прокуратуры 61 сотруднику пенсионного возраста были выплачены положенные законодательством компенсации, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Прокуратура района «Нура» города Астаны провела анализ законности соблюдения трудового законодательства. В результате были защищены права пенсионеров.

— Установлено, что отдельные государственные предприятия и организации Астаны не выплачивали предусмотренные законодательством компенсации работникам, достигшим пенсионного возраста. По результатам рассмотрения акта надзора защищены права 61 пенсионера путем выплаты компенсации на сумму свыше шести миллионов тенге, — сообщили в столичной прокуратуре.

За допущенные нарушения 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается, резюмировали в прокуратуре Астаны.

Ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев в ходе заседания поднял проблему блокировки счетов пенсионеров частными судебными исполнителями.