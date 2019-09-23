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Пенсионера в Алматинской области задержали за выращивание марихуаны

23 Сентября 2019 16:52
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Пенсионера в Алматинской области задержали за выращивание марихуаны

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские выявили очередной факт незаконного культивирования наркосодержащих растений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Полицейскими задержан 64-летний житель пос. Жаналык Талгарского района, в огороде которого были обнаружены крупные посевы марихуаны.

«В общей сложности у подозреваемого пенсионера изъято 68 кустов марихуаны. Вес изъятого составил 2 килограмма 265 грамм. Факт зарегистрирован, по которому Талгарской районной полицией начато расследование, предусмотренное статьей 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан»? - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

С начала года в регионе выявлено уже 14 фактов незаконного культивирования наркодержащих растений. Общий вес изъятых наркотиков составил более 4 тонн, среди них гашиш, героин, марихуана и экстази.


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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Хасан Еспанов

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