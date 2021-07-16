Пенсионера сбили насмерть в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Hyundai насмерть сбил Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

46-летний водитель автомобиля Hyundai H1, двигаясь по объездной дороге ГМЗ, допустил наезд на 63-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека«.