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    18:30, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Пенсионера сбили насмерть в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Hyundai насмерть сбил Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    46-летний водитель автомобиля Hyundai H1, двигаясь по объездной дороге ГМЗ, допустил наезд на 63-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

    По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека«.

    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Западно-Казахстанская область Актюбинская область
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