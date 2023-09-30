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    21:00, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пенсионера подозревают в убийстве сына в области Жетысу

    Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»
    Фото: Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»

    Тело молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти обнаружили на территории отдаленного крестьянского хозяйства в Кербулакском районе. По подозрению в его убийстве полицейские задержали 63-летнего мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    - Задержанный приходится потерпевшему родным отцом. По предварительным данным убийство произошло в ходе семейного застолья и ссоры, возникшей при распитии алкоголя, - сообщили в районной полиции.

    Подозреваемый помещен под стражу. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по статье «Убийство».

    Теги:
    полиция Жетысуская область
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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