Пенсионера подозревают в убийстве сына в области Жетысу

Тело молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти обнаружили на территории отдаленного крестьянского хозяйства в Кербулакском районе. По подозрению в его убийстве полицейские задержали 63-летнего мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

- Задержанный приходится потерпевшему родным отцом. По предварительным данным убийство произошло в ходе семейного застолья и ссоры, возникшей при распитии алкоголя, - сообщили в районной полиции.

Подозреваемый помещен под стражу. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по статье «Убийство».