Пенсионера лишили водительских прав в Павлодарской области за езду в пьяном виде

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -В Павлодарской области пенсионер за езду в пьяном виде лишён водительских прав. В силу преклонного возраста пенсионер освобождён от административного ареста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Малиновка Щербактинского района Павлодарской области полицейскими остановлен автомобиль под управлением 65-летнего водителя. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя», - рассказал начальник местной полицейской службы Щербактинского района Павлодарской области Талгат Балтабаев.

По его словам, освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство сразу же водворили на специализированную штрафстоянку.

«По нарушению в отношении водителя возбуждено административное производство, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда водитель лишён права управления транспортным средством на семь лет, в силу преклонного возраста пенсионер освобождён от административного ареста», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.