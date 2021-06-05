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    21:01, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Пенсионера лишили водительских прав в Павлодарской области за езду в пьяном виде

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -В Павлодарской области пенсионер за езду в пьяном виде лишён водительских прав. В силу преклонного возраста пенсионер освобождён от административного ареста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В селе Малиновка Щербактинского района Павлодарской области полицейскими остановлен автомобиль под управлением 65-летнего водителя. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя», - рассказал начальник местной полицейской службы Щербактинского района Павлодарской области Талгат Балтабаев.

    По его словам, освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство сразу же водворили на специализированную штрафстоянку.

    «По нарушению в отношении водителя возбуждено административное производство, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда водитель лишён права управления транспортным средством на семь лет, в силу преклонного возраста пенсионер освобождён от административного ареста», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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