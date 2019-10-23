Пенсионер врезался в полицейскую машину в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Столкновение двух авто произошло близ посёлка Калкаман города Аксу Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«23 октября около 11:20 на 74-м километре автодороги Павлодар-Экибастуз 65-летний водитель автомашины «Митсубиси Паджеро» возле посёлка Калкаман при совершении разворота с крайней правой полосы, не убедившись в безопасности манёвра, допустил столкновение со служебной автомашиной марки «Шкода Рапид» под управлением водителя инспектора службы роты патрульной полиции, который двигался в попутном направлении, сзади по левой полосе автодороги», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
В результате аварии был причинён только материальный ущерб, пострадавших нет, добавили в правоохранительных органах. «Водитель «Митсубиси Паджеро» привлечён к административной ответственности по статье 610 части первой Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - отметили в департаменте.
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