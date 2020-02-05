Пенсионер спас соседа во время пожара в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее пенсионер пожарной службы из задымленной квартиры вынес соседа и тем самым спас ему жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС рассказали, что накануне вечером в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о пожаре по улице Утепбаева. К месту возгорания были направлены силы и средства пожарного подразделения.

«Соседи, почувствовав запах дыма, попытались открыть дверь, но не смогли, из квартиры шел сильный дым. В этом же доме и том же подъезде проживал пенсионер пожарной службы Дюсенбай Утепов. О возгорании ему сообщила супруга. Услышав о пожаре, быстро одевшись, спустился к месту ЧП. На стуки в дверь никто не отвечал. В это время возле квартиры находилась ее хозяйка, которая сообщила о том, что в квартире может находиться ее 37-летний сын», - рассказали в УЧС.

Недолго думая, Дюсембай ага побежал в свой гараж, взял оттуда лестницу, приставив к окну одной из горящих комнат, вскрыл форточку, а затем влез внутрь квартиры.

«Там было сильное задымление. Пришлось пробираться на четвереньках, чтобы не надышаться дымом. Когда дополз до зального помещения, увидел, что на диване, который горел, лежал мужчина. Пришлось волоком тащить его до входной двери. Уже надышавшегося дымом пострадавшего, стал приводить в чувства на лестничной площадке», - вспоминает пенсионер.

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и получил отравление угарным газом средней степени. От госпитализации мужчина отказался.

До прибытия пожарной службы, соседи начали тушить пожар ведрами. Кто-то нес воду, кто-то снег со двора. Подоспевшие пожарные сразу потушили горящий диван. Общая площадь пожара составила 5 кв.метров.

В ходе тушения силами службы пожаротушения были эвакуировано 22 жильца из этого подъезда, из них 4 детей.По факту пожара отрабатывается версия – неосторожность при курении. Всего в тушении были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Спасти жизнь мужчины удалось благодаря ветерану противопожарной службы. Дюсенбай Утепов в пожарной охране служил с 1978 года, прошел все ступени службы, на заслуженный отдых ушел в 1997 году с должности начальника службы связи областной пожарной охраны в звании подполковника.

Фото: УЧС г.Семей