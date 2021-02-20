20:11, 19 Февраль 2021 | GMT +6
Пенсионер похитил дорогое оборудование в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Житель Восточно-Казахстанской области похитил из трансформаторной будки дорогое оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В начале февраля на оперативный канал «102» УП Усть-Каменогорска обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные лица из трансформаторной будки похитили 7 радиаторов и цистерну, состоящие на балансе в одном из ГУ Усть-Каменогорска. Материальный ущерб составил более 1 200 000 тенге.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был доставлен 69-летний пенсионер Уланского района, который дал признательные показания»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК.