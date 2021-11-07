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Пенсионер погиб из-за хлопка газовоздушной смеси в Акмолинской области

7 Ноября 2021 15:37
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Пенсионер погиб из-за хлопка газовоздушной смеси в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В поселке Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб 73-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, трагедия произошла 7 ноября.

«В 11:53 в поселке Кызылсуат Целиноградского района на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление, при открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия скончался 73-летний хозяин дома», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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