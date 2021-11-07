Пенсионер погиб из-за хлопка газовоздушной смеси в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В поселке Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб 73-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, трагедия произошла 7 ноября.

«В 11:53 в поселке Кызылсуат Целиноградского района на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление, при открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия скончался 73-летний хозяин дома», - рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.