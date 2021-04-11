Пенсионер отдал мошеннице полмиллиона тенге в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пенсионер из Усть-Каменогорска отдал мошеннице полмиллиона тенге, чтобы та купила ему лекарства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

На днях на оперативный канал «102» в УП Усть-Каменогорска с заявлением обратился 63-летний мужчина, который сообщил о том, что его знакомая под предлогом покупки ему лекарственных средств и уходом за ним, обманным путем завладела его денежными средствами в сумме 575 000 тенге.

«Сотрудниками криминальной полиции была доставлена 48-летняя жительница города, которая в ходе разбирательства дала признательные показания», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК.