РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Пенсионер отдал мошеннице полмиллиона тенге в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пенсионер из Усть-Каменогорска отдал мошеннице полмиллиона тенге, чтобы та купила ему лекарства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    На днях на оперативный канал «102» в УП Усть-Каменогорска с заявлением обратился 63-летний мужчина, который сообщил о том, что его знакомая под предлогом покупки ему лекарственных средств и уходом за ним, обманным путем завладела его денежными средствами в сумме 575 000 тенге.

    «Сотрудниками криминальной полиции была доставлена 48-летняя жительница города, которая в ходе разбирательства дала признательные показания», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!