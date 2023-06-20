Пенсионер на скутере сбил женщину и скрылся с места ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 73-летний пенсионер на скутере сбил женщину в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 июня по проспекту Санкибай батыра мужчина, управлявший скутером, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После совершения ДТП водитель скутера скрылся с места происшествия.

«Сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий установлен 73-летний пенсионер, его доставили в отдел полиции. На мужчину составлен административный протокол по ч. 2 ст. 615 КоАП РК», - сообщили в полиции.