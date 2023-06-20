Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Пенсионер на скутере сбил женщину и скрылся с места ДТП в Актобе

Редактор:  
Зифа Хабирова
20 Июня 2023, 19:30
Пенсионер на скутере сбил женщину и скрылся с места ДТП в Актобе Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 73-летний пенсионер на скутере сбил женщину в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 июня по проспекту Санкибай батыра мужчина, управлявший скутером, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После совершения ДТП водитель скутера скрылся с места происшествия.
«Сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий установлен 73-летний пенсионер, его доставили в отдел полиции. На мужчину составлен административный протокол по ч. 2 ст. 615 КоАП РК», - сообщили в полиции.


ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее