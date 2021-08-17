Пенсионер-конокрад орудовал в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области 62-летний мужчина под покровом ночи воровал лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО

В середине лета з лоумышленник на протяжении двух месяцев орудовал в селах Зевакино и Межовке Шемонаихинского района. Взламывая монтировкой ограждения загонов для скота, он похитил трех лошадей. Общая сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

В ходе следствия установлено, что мужчина нанял знакомого водителя большегруза, занимавшегося частным извозом, и перепродавал лошадей в соседний район – Глубоковский. В какой-то момент все пошло не по плану: мужчина, выкупивший украденный скот, сам заявил о криминальной покупке, после чего скот был изъят и возвращен законным владельцам.

«Приговором Шемонаихинского суда 62-летний мужчина признан виновным по статье 188 части 3 пункту 2 УК РК, ему назначено уголовное наказание – 4 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Вместе с тем, барымтача суд обязал к принудительному труду, определяемому акиматом, по сто часов ежегодно до полного отбытия наказания» - рассказал начальник службы пробации города Усть-Каменогорска майор юстиции Максат Манарбеков.







