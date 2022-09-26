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Пенсионер из Улытауской области дошел до Мангистауского района

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Сентября 2022, 17:52
Пенсионер из Улытауской области дошел до Мангистауского района

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 72-летнего Котрашева Сарсенбая Оспановича, путешествующего по Казахстану под девизом «Были ли вы в Улытау», встретила молодежь Мангистауского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Молодежь встретила путешественника у села Жармыш. Поприветствовав активного старца, представители районного молодежного ресурсного центра пожелали ему счастливой дороги, снабдив напитками, едой и деньгами.

Сарсенбай Оспанович начал свой путь 31 марта из Улытауской области. Его цель - посещение Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.

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Из Улытау пенсионер добрался до Кызылорды, затем обойдя пешком Южный, Восточный и Северный Казахстан, прибыл в Актюбинскую область. Посетив Уральск и Атырау, Бейнеуский район, прибыл в село Жармыш Мангистауского района.

На протяжении всего пути люди, встречавшие путешественника, проявляли гостеприимство, помогали всем, чем могли, чтобы дорога была доброй и легкой. Такое же внимание старцу уделила молодежь села Жармыш Мангистауского района.

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Аксакал планирует завершить свое путешествие в Актау.


Фото:facebook.com/cok.mangystau


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