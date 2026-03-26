Пенсионер из СКО получил тяжелую травму, пытаясь очистить крышу от снега

По информации многопрофильной городской скорой медицинской помощи Петропавловска, мужчина упал с высоты двух метров. Он пожаловался прибывшим врачам на боль и отечность обеих ног.

Пациента осмотрели травматолог, хирург и терапевт. Несмотря на то, что внутренние органы не пострадали, было установлено, что у него закрытый перелом обеих пяточных костей. Мужчине была проведена операция.

По словам врачей, полученные травмы относятся к числу тяжелых, так как требуют длительного лечения и особенно длительной реабилитации у пожилых людей.

С 20 по 25 марта в многопрофильную городскую скорую медицинскую помощь Петропавловска обратилось и было доставлено 333 человека, из которых 11 — были госпитализированы в травматологическое отделение.

— Из обратившихся за помощью только 54 человека приехали из сельских районов, остальные — жители города. Примерно 200 пациентов получили бытовые травмы, 140 человек получили травмы на улице. Двое пострадали на производстве и шестеро получили спортивные травмы. Что касается видов травм, 139 человек обратились с сильными ушибами. Также помощь была оказана 90 жителям с переломами. Кроме того, 15 человек пострадали от укусов животных, семь человек получили ожоги, зафиксирован один случай обморожения, — сообщили специалисты больницы.

