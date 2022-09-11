Пенсии повысят в Кыргызстане с 1 октября

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил на своей странице в Facebook о грядущем повышении пенсий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Уважаемые кыргызстанцы! По моему поручению Кабинет Министров страны повысил пенсии с 1 октября 2022 года. На сегодняшний день по всей стране насчитывается порядка 735 тыс. пенсионеров. Ежегодно на выплату пенсий для них предусматривается 70 млрд сомов. Теперь же ежегодно на эти цели мы будем выделять из республиканского бюджета 90 млрд сомов», - написал Жапаров.

Он отметил, что в ранние годы повышение пенсий всегда проводилось в среднем на 200-300 сомов.

«Сейчас же мы приняли решение одномоментно поднять пенсии по всей стране в среднем от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 сомов. Мы знаем, что это далеко не идеальная цифра. Но, исходя из сегодняшних возможностей бюджета, мы делаем все для улучшения жизнедеятельности наших граждан. Социальная политика государства и далее будет направлена на повышение качества жизни и повышение благосостояния кыргызстанцев», - заявил он.