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Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
5 Мая 2022 13:05

Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С апреля текущего года на 4% повысятся пенсии и будут дополнительно проиндексированы социальные выплаты. Всего с января пенсии повысятся на 11% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше государство, несмотря на сложную экономическую ситуацию, полностью выполняет свои социальные обязательства. Примерно половина бюджета этого года пойдет на социальную сферу. В результате принятых сегодня поправок с апреля повысятся пенсии и социальные выплаты будут дополнительно проиндексированы на 4%», – сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Спикер Сената отметил, что это благоприятно отразится более чем на четырех миллионах человек.

«В целом средний размер пенсий вырастет на 11% по сравнению с прошлым годом. На реализацию комплексного плана по программе повышения доходов населения будет выделено 197 млрд тенге», – добавил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что Сенат принял уточнения в республиканский бюджет на 2022 год. Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и составят 46% от общих расходов бюджета. Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда и поддержку молодежи.


Автор:
Корреспондент
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