Пена высотой более 10 сантиметров появилась в горной реке Усек Алматинской области

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой проведут проверку для выяснения причин появления белой пены высотой более 10 сантиметров в горной реке Усек Панфиловского района Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК поступило видеообращение от Егерской службы Алматинской области. Сотрудниками службы было зафиксировано, что в Панфиловском районе вся вода в горной реке Усек покрыта слоем белой пены высотой более 10 сантиметров. На видео четко прослеживается, как мутная грязно-зеленая жидкость, проходя через водопад, превращается в пенную массу. По словам очевидцев от реки идет резкий химический запах непонятного происхождения.





В срочном порядке в город Жаркент выехали специалисты Департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой. По предварительным данным сброс в русло Усек производит ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод».

Более подробная информация будет предоставлена в самое ближайшее время.