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    15:00, 28 Май 2025 | GMT +5

    Пеликана вернули в дикую природу из зоосада в Бурабае

    Счастливую историю спасения пернатого рассказали в пресс-службе ТОО «Бурабай даму», передает корреспондент агентства Kazinform.

    пеликан
    Фото: Бурабай даму

    Шесть месяцев назад, 16 ноября прошлого года, этого пеликана обессиленным нашли работники лесопитомника. Птенец в тяжёлом состоянии был передан в зоосад курорта Бурабай, находящийся под управлением ТОО «Бурабай Даму».

    А сегодня наконец пеликана выпустили на волю.

    «Полгода под заботливым присмотром ветеринаров и сотрудников зоосада пеликан восстанавливался, успешно перезимовал и набрался сил. Недавний осмотр показал: птица здорова и готова к возвращению в дикую природу», - сообщили в пресс-службе ТОО «Бурабай даму».

    пеликан
    Фото: Бурабай даму

    Пеликана доставили на озеро Жайнақ. Здесь уже начали собираться первые лебеди и другие перелетные птицы. Как уверяют сотрудники зоосада, благодаря природным инстинктам, пеликан сможет легко адаптироваться в стае сородичей и продолжить жизнь в естественной среде.

    - Это история не только о спасении, но и о любви к природе. Каждое возвращение в дикую среду — это победа и напоминание о важности бережного отношения к животному миру, - добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее мы рассказывали, как зимуют спасенные птицы в Бурабае.

    Теги:
    Нацпарк Бурабай Регионы Акмолинская область Бурабай
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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