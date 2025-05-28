Пеликана вернули в дикую природу из зоосада в Бурабае

Шесть месяцев назад, 16 ноября прошлого года, этого пеликана обессиленным нашли работники лесопитомника. Птенец в тяжёлом состоянии был передан в зоосад курорта Бурабай, находящийся под управлением ТОО «Бурабай Даму».

А сегодня наконец пеликана выпустили на волю.

«Полгода под заботливым присмотром ветеринаров и сотрудников зоосада пеликан восстанавливался, успешно перезимовал и набрался сил. Недавний осмотр показал: птица здорова и готова к возвращению в дикую природу», - сообщили в пресс-службе ТОО «Бурабай даму».

Фото: Бурабай даму

Пеликана доставили на озеро Жайнақ. Здесь уже начали собираться первые лебеди и другие перелетные птицы. Как уверяют сотрудники зоосада, благодаря природным инстинктам, пеликан сможет легко адаптироваться в стае сородичей и продолжить жизнь в естественной среде.

- Это история не только о спасении, но и о любви к природе. Каждое возвращение в дикую среду — это победа и напоминание о важности бережного отношения к животному миру, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как зимуют спасенные птицы в Бурабае.