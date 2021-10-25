Пекинский марафон отменен из-за ситуации с COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Второй год подряд юбилейный, 40-й международный Пекинский марафон переносится на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки в столице КНР. Об этом говорится в сообщении оргкомитета спортивного мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении отмечается, что в связи с выявлением кластерных вспышек коронавируса, а также в целях предотвращения риска распространения эпидемии и обеспечения защиты здоровья бегунов, персонала и общественности, Пекинский марафон, который должен был пройти 31 октября, переносится на более поздний срок. О новой дате забега будет объявлено дополнительно.

Напомним, что 40-й международный Пекинский марафон должен был состояться в 2020 году, но отменен из-за пандемии коронавируса.

1 октября текущего года официально открылась регистрация участников этого престижного в Китае спортивного состязания.

Около 30 тысяч спортсменов намерены были принять участие в Пекинском марафоне.

Как ранее говорилось в сообщении оргкомитета, помимо того, что участники марафона должны быть вакцинированными от коронавируса, им следовало за 21 день до забега ежедневно «декларировать» состояние своего здоровья и не покидать пределы Пекина. Кроме того, бегунам за 72 часа до старта марафона нужно было бы иметь отрицательный тест на КВИ.

Дистанция марафона длиной 42,195 км берет начало на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе на севере столицы КНР. Пекинский марафон ежегодно проводится с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и на ней могут устанавливаться мировые рекорды.