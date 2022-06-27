27 Июня 2022 14:53

Пекинские школьники вернулись к очному формату обучения

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пекинские школьники начальных и средних классов вернулись в понедельник к очному обучению, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно заявлению Пекинского муниципалитета, с 27 июня возобновляются занятия в очной форме для учащихся начальных и средних классов столичных школ. Детские сады откроются с 4 июля.

В Шанхае с 29 июня возобновляют работу предприятия общепита. Они откроются для посетителей в тех районах китайского мегаполиса, в которых отсутствуют зоны среднего эпидемиологического риска и не регистрировались случаи заболевания коронавирусом за последнюю неделю.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Пекине выявлено три новых случая локального заражения COVID-19, в Шанхае – 2.

Как ранее сообщалось, из-за очередных вспышек COVID-19 в конце апреля и начале июня в Пекине ужесточали карантинные меры в ряде районов китайской столицы. В этой связи перенесли сроки возобновления работы пекинских школ в очном формате.

После двухмесячного полного локдауна жизнь в городе Шанхай с начала июня нормализовалась. Власти китайского мегаполиса поэтапно снимают ограничения.