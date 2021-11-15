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Пекинская фондовая биржа официально начала торги

15 Ноября 2021 14:48
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Пекинская фондовая биржа официально начала торги

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пекинская фондовая биржа в понедельник официально начала торги, на ней представлены ценные бумаги более 80 китайских компаний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Запуск Пекинской фондовой биржи является знаковым событием в реформировании и развитии рынка капитала Китая», - заявил на открытии биржи глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань.

Как ранее анонсировалось, Пекинская фондовая биржа (ПФБ) разработана как платформа финансирования инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, и оказания помощи МСБ в привлечении финансовых средств непосредственно от инвесторов, а не от банков.

Как пишут местные СМИ, создание Пекинской фондовой биржи является частью стратегии властей Китая по развитию многоуровневого рынка капитала, который сможет удовлетворить потребности всех секторов экономики в финансировании и облегчить доступ к капиталу.

ПФБ стала третьей национальной фондовой биржей в материковом Китае после Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж, которые уже входят в десятку крупнейших бирж мира по рыночной капитализации.

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#Экономика   #КНБ РК  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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