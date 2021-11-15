Пекинская фондовая биржа официально начала торги
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пекинская фондовая биржа в понедельник официально начала торги, на ней представлены ценные бумаги более 80 китайских компаний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Запуск Пекинской фондовой биржи является знаковым событием в реформировании и развитии рынка капитала Китая», - заявил на открытии биржи глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань.
Как ранее анонсировалось, Пекинская фондовая биржа (ПФБ) разработана как платформа финансирования инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, и оказания помощи МСБ в привлечении финансовых средств непосредственно от инвесторов, а не от банков.
Как пишут местные СМИ, создание Пекинской фондовой биржи является частью стратегии властей Китая по развитию многоуровневого рынка капитала, который сможет удовлетворить потребности всех секторов экономики в финансировании и облегчить доступ к капиталу.
ПФБ стала третьей национальной фондовой биржей в материковом Китае после Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж, которые уже входят в десятку крупнейших бирж мира по рыночной капитализации.
- Дарига Назарбаева: «Сегодня необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии»
- Кайрат Келимбетов оценил возможность внедрения атомной энергетики в стране
- Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
- Незаконный вывоз дизтоплива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области
- Казахстан выразил готовность разместить в МФЦА «зеленые» облигации тюркских стран
- Стабилизация цен на продукты: какая работа проводится в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана