Пекин выразил протест против нападок Вашингтона из-за появления зонда КНР над США

ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Китайские власти выступают решительно против нападок и клеветы со стороны США в связи с тем, что китайский воздушный шар случайно оказался в воздушном пространстве США. Об этом заявил в субботу МИД КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз, - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства. – Китай выражает решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались указанной темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР».

В заявлении отмечается, что Пекин «строго соблюдает нормы международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран».

«Мы никогда не намеревались и не вторгались в наземное или воздушное пространство какого-либо государства», - подчеркнул МИД КНР.

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны «разведывательный воздушный шар». По его словам, шар находится на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представляет угрозы для людей на земле. Американское оборонное ведомство не стало его сбивать, сочтя опасным шар из-за внушительных размеров объекта. Соединенные Штаты, как отмечается, приняли оперативные меры, «чтобы препятствовать сбору важной информации».

Представитель МИД КНР уточнил, что это китайский аэростат, «и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований». По его словам, «из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса». В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что нештатная ситуация привела к тому, что метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве США, и изъявили готовность поддерживать контакт с американскими властями для урегулирования сложившейся ситуации.

Телекомпания CNN сообщила о том, что США обнаружили еще один китайский зонд в районе Латинской Америки. В Пентагоне не уточнили конкретное местонахождение объекта. Власти США полагают, что обнаруженный над Латинской Америкой зонд также принадлежит КНР.

«Мы видим сообщения о воздушном шаре, перемещающемся над Латинской Америкой. По нашим нынешним оценкам, это еще один китайский разведывательный воздушный шар. В настоящий момент у нас нет дополнительной информации, которую мы могли бы предоставить», - сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, не уточнив, где именно находится объект. Как отмечала ранее со ссылкой на источники телекомпания CNN, пока нет свидетельств того, что он движется в сторону США.

Как сообщила вещательная корпорация BBC, Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как над территорией США был обнаружен, по мнению Пентагона, китайский воздушный шар-шпион.

Блинкен должен был встретится со своим китайским коллегой и, предположительно, также с президентом Си Цзиньпином.

Выступая перед журналистами в пятницу, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что сейчас условия для визита Блинкена в Китай неподходящие, но что еще одна поездка будет запланирована при первой же возможности.

Представитель госдепа добавил, что Вашингтон планирует поддерживать открытые линии связи для обсуждения инцидента, который был назван явным нарушением суверенитета США.

Хотя чиновник сказал, что США приняли во внимание заявление Китая о назначении воздушного шара, они придерживаются оценки Министерства обороны, что он использовался для шпионажа.

Визит Блинкена должен был состояться 5 и 6 февраля.

Официальный представитель США, которого цитирует Associated Press, заявил, что решение отложить поездку было принято Блинкеном и президентом Джо Байденом.

Фото: REUTERS