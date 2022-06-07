Пекин возвращается к нормальной жизни на фоне ослабления антиковидных ограничений

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице с понедельника ослабили антиковидные ограничения, действовавшие в мегаполисе более одного месяца. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно заявлению властей Пекина, с 6 июня ресторанам и заведениям общественного питания разрешено обслуживать посетителей в залах.

Начиная с понедельника, курьерам разрешено заходить на территорию жилых компаундов. Тем, кто работал дистанционно, разрешено вернуться в офисы. Общественный транспорт, включая автобусы, метро и такси, также восстановил нормальную работу.

Ученики начальной и средней школы могут вернуться к очным занятиям с 13 июня, а детские сады возобновят занятия в штатном режиме с 20 июня.

Общественным местам, таким как библиотеки, музеи, кинотеатры и спортивные залы, разрешено возобновить работу при условии, что их посещаемость не должна превышать 75% от максимальной пропускной способности.

Те, кто посещает общественные места, пользуется общественным транспортом или посещает собрания, должны иметь 72-часовой отрицательный ПЦР-тест.

Новые правила вступают в силу в большинстве районов китайской столицы, за исключением двух районов Пекина.

С 22 апреля в Пекине зарегистрировано свыше 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В городе по-прежнему один район относится к категории высокого риска заражения COVID-19, а шесть - к категории среднего риска.