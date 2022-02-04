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Пекин удивит мир особенной церемонией зажжения олимпийского огня

4 Февраля 2022 18:27
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Пекин удивит мир особенной церемонией зажжения олимпийского огня

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Главные подробности церемонии организаторы держат в строгом секрете. Однако известно, что постановкой руководил знаменитый режиссер Чжан Имоу. Именно он своим шоу «открывал» ОИ-2008 - ожидается нечто яркое и удивительное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В последний рез Китай принимал Олимпиаду в 2008-ом году. Тогда состоялись летние Игры. Теперь на очереди зимние. Как и 14 лет назад, открытие главного спортивного события проходит на Пекинском национальном стадионе. При этом стоит отметить, что данный спортивный объект принимать соревнования этой зимой не будет.

При этом из-за строгих антиковидных мер было принято решение минимизировать количество участников постановок. Так, в шоу примут участие 3 тысячи актеров. Помогать им в знакомстве зрителей с культурой Китая будут спецэффекты, музыка, специально подготовленные песни с танцами, а также фейерверки, которые не раз виднелись в Пекине во время репетиций.

Одним из главных момент любой церемонии открытия ОИ является зажжение олимпийского огня. Организаторы отметили, что это произойдет таким методом, какого не было за последние 100 лет.

«Зажжение чаши с олимпийским огнем – кульминация всего действия – будет произведено наиболее нестандартным способом за последние 100 лет. Кроме того, большое внимание в сценарии уделено темам защиты экологии и снижению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу»,- озвучил Чжан Имоу.

Сама же Олимпиада пройдет под девизом «Быстрее, выше, сильнее - вместе».


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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