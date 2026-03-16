Пекин спустя шесть лет возобновляет авиасообщение с Пхеньяном

В ходе брифинга китайский дипломат подчеркнул, что КНР и КНДР являются добрыми соседями.

— Возобновление регулярного пассажирского авиасообщения является позитивным шагом, который будет способствовать укреплению дружеских обменов и контактов между народами двух стран, — отметил официальный представитель ведомства.

Авиакомпания Air China приостановила полеты по данному направлению в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В настоящее время единственным перевозчиком на маршруте остается северокорейская Air Koryo.

Ранее сообщалось, что Пекин и Пхеньян спустя шесть лет возобновят ж/д сообщение.