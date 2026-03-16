РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 16 Март 2026 | GMT +5

    Пекин спустя шесть лет возобновляет авиасообщение с Пхеньяном

    Авиарейсы по маршруту «Пекин — Пхеньян» планируется возобновить с 30 марта. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Фото: Agenzia Nova

    В ходе брифинга китайский дипломат подчеркнул, что КНР и КНДР являются добрыми соседями.

    — Возобновление регулярного пассажирского авиасообщения является позитивным шагом, который будет способствовать укреплению дружеских обменов и контактов между народами двух стран, — отметил официальный представитель ведомства.

    Авиакомпания Air China приостановила полеты по данному направлению в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В настоящее время единственным перевозчиком на маршруте остается северокорейская Air Koryo.

    Ранее сообщалось, что Пекин и Пхеньян спустя шесть лет возобновят ж/д сообщение.

    Теги:
    Китай Северная Корея Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают