Пекин спустя шесть лет возобновляет авиасообщение с Пхеньяном
Авиарейсы по маршруту «Пекин — Пхеньян» планируется возобновить с 30 марта. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.
В ходе брифинга китайский дипломат подчеркнул, что КНР и КНДР являются добрыми соседями.
— Возобновление регулярного пассажирского авиасообщения является позитивным шагом, который будет способствовать укреплению дружеских обменов и контактов между народами двух стран, — отметил официальный представитель ведомства.
Авиакомпания Air China приостановила полеты по данному направлению в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В настоящее время единственным перевозчиком на маршруте остается северокорейская Air Koryo.
Ранее сообщалось, что Пекин и Пхеньян спустя шесть лет возобновят ж/д сообщение.