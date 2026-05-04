Пекин отклонил санкции США в отношении китайских компаний

Министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать, исполнять и соблюдать санкции США, введенные в отношении нефтехимических предприятий Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Официальный представитель Министерства коммерции КНР на минувших выходных сообщил, что США с 2025 года наложили санкции на пять китайских компаний из-за их предполагаемого участия в нефтяных сделках с Ираном.

В подсанкционный список попали Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co. Ltd., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co. Ltd., Shandong Jincheng Petrochemical Group Co. Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co. Ltd. и Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd.

Меры американской стороны включают внесение предприятий в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals). Данный статус подразумевает заморозку их активов и запрет на проведение с ними каких-либо транзакций.

В ведомстве отметили, что для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития и обеспечения законных прав и интересов китайских граждан, юрлиц и других организаций Минкоммерции КНР ввело данный запрет на основании Правил противодействия необоснованному экстерриториальному применению законодательства и мер иностранных государств.

