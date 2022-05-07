7 Мая 2022 21:56

Пекин начинает новый раунд массового тестирования жителей на ковид

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Пекина начали третий раунд массового тестирования всех жителей крупнейшего по населению делового района Чаоян. Здесь проживают почти 3,5 млн человек из 21 млн жителей китайской столицы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В столичном районе Чаоян расположены дипломатические представительства десятков стран, офисы крупнейших китайских и международных компаний. По всему району развернуты дополнительные пункты сдачи ПЦР-тестов.

Как сообщили вкомиссии по делам здравоохранения, с субботы в ряде районов Пекина, включая Чаоян стартует новый раунд массового тестирования жителей на коронавирус.

По словам заместителя директора пекинской комиссии по делам здравоохранения Ли Ань, проведенные ранее раунды массового тестирования жителей столицы сыграли важную роль в остановке распространения инфекции.

«Напоминаем всех жителей принять активное участие в последующих раундах ПЦР-тестирования», - призвал он жителей столицы КНР.

С 22 апреля в Пекине было выявлено 610 случаев инфицирования коронавирусом, из них более 251 случай в районе Чаоян. Начиная с первомайских праздников в китайской столице введен запрет на обслуживание клиентов в залах ресторанов, кафе и заведений общепита. Они работают только через сервисы доставки.

На этой неделе Пекинский метрополитен временно приостановил работу более чем 60 станций, тем самым, в ряде районов столицы отмечен повышенный спрос на общественные велосипеды в пиковые часы

С 5 мая для пар молодоженов, желающих зарегистрировать брак в столичных органах ЗАГС, следует предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов.



