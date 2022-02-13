Пекин-2022: Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Олимпиаде
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «золото» в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх. Соревнования прошли в Национальном горнолыжном центре в Яньцине, передает МИА «Казинформ».
Первое место занял швейцарец Марко Одерматт с результатом 2 минуты 9,35 секунды, второе – словенец Жан Краньец (+0,19 секунды), третье – француз Матье Февр (+ 1,34 с).
Казахстанский горнолыжник Захар Кучин не смог финишировать в первой попытке.
В воскресенье утром Национальный горнолыжный центр в пекинском районе Яньцин накрыл сильный снегопад и была ограниченная видимость. В первой попытке в гигантском слаломе трассу смогли пройти 54 из 87 горнолыжников. Во второй попытке финишировали 46 участников из 54.
Напомним, что в воскресенье метеорологическая служба Пекина выпустила «желтое» предупреждение о сильном снегопаде в китайской столице.
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