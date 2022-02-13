+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пекин-2022: Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Олимпиаде

13 Февраля 2022 15:02
Поделиться:
Пекин-2022: Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Олимпиаде

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «золото» в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх. Соревнования прошли в Национальном горнолыжном центре в Яньцине, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанская биатлонистка выступила в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC Горнолыжник Захар Кучин объяснил сход с дистанции ПЕКИН-2022: Из-за сильного снегопада отменили соревнования по фристайлу в дисциплине «слоупстайл»

Первое место занял швейцарец Марко Одерматт с результатом 2 минуты 9,35 секунды, второе – словенец Жан Краньец (+0,19 секунды), третье – француз Матье Февр (+ 1,34 с).

Казахстанский горнолыжник Захар Кучин не смог финишировать в первой попытке.

В воскресенье утром Национальный горнолыжный центр в пекинском районе Яньцин накрыл сильный снегопад и была ограниченная видимость. В первой попытке в гигантском слаломе трассу смогли пройти 54 из 87 горнолыжников. Во второй попытке финишировали 46 участников из 54.

Напомним, что в воскресенье метеорологическая служба Пекина выпустила «желтое» предупреждение о сильном снегопаде в китайской столице.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Казахстанская биатлонистка выступила в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Горнолыжник Захар Кучин объяснил сход с дистанции
ПЕКИН-2022: Из-за сильного снегопада отменили соревнования по фристайлу в дисциплине «слоупстайл»
Популярное
1 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
2 О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК
3 Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
4 Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
5 В жамбылской полиции новые назначения
6 В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
Читайте также
Казахстан вышел в финал этапа кубка мира по батутной гимнастике
Один человек погиб и более 40 пострадали при взрыве в автобусе в Китае
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК
Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
В жамбылской полиции новые назначения
В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив