Пекин-2022: Сборная США завоевала «золото» в микс сноуборд-кроссе на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Ник Баумгартнер и Линдси Джакобеллис из США завоевали «золото» в соревнованиях по микс сноуборд-кроссу на Олимпийских играх. Соревнования прошли в снежном парке Genting в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Обгон американца Баумгартнера в большом финале итальянца Омара Визинтина дал небольшое преимущество в 0,04 секунды Линдси Джакобеллис из команды США в ее финале, позволив обойти Микелу Мойоли из Италии на финише, и принести пятое «золото» в копилку сборной Соединенных Штатов.

Первое место в смешанном командном сноуборд-кроссе заняли американцы Ник Баумгартнер/Линдси Джакобеллис, второе – Омар Визинтин/Микела Мойоли (Италия), третье – Элиот Гронден/Мериета О’Дайн (Канада).

Соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд дебютировали на Олимпийских играх в Пекине.

В неформальном медальном зачете лидирует сборная Германии (семь золотых и четыре серебряные награды), на втором – Норвегия (6-3-5), третьем – США (5-5-1). Сборная КНР располагается на седьмой строчке (3-3-1).