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    13:44, 05 Март 2022 | GMT +6

    Пекин-2022: результаты первых выступлений паралимпийцев Казахстана

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 5 марта состоялись первые выступления спортсменов на зимней паралимпиаде в Пекине. На соревнованиях по пара биатлону (сидя) на дистанции 6 км Сергей Усольцев финишировал 15-ым, а Ербол Хамитов — 16-м. Александр Герлиц стал восьмым на дистанции 6 км по пара биатлону стоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

    6 марта Ербол Хамитов примет участие в пара лыжных гонках (18 км). 8 марта Сергей Усольцев и Ербол Хамитов участвуют на соревнованиях по пара биатлону в положении сидя на дистанции в 10 км, Александр Герлиц выступит также 8 марта на соревнованиях по пара биатлону в положении стоя на дистанции 10 км.

    XIII Зимние Паралимпийские игры Beijing -2022 пройдут с 4 по 13 марта 2022 года, в нем примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира. В состав национальной паралимпийской сборной вошли 5 спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы Казахстана будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. Церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22.00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.



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    Спорт Китай Олимпиада-2022
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