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Пекин-2022: пять комплектов наград разыграют на Олимпиаде

18 Февраля 2022 09:00
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Пекин-2022: пять комплектов наград разыграют на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 18 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют пять комплектов медалей. Представители Казахстана будут бороться за медали в одной дисциплине – конькобежном спорте (дистанция 1000 метров), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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На Национальном конькобежном стадионе в столице Китая состоятся соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин. В этой дисциплине Казахстан представят Дмитрий Морозов и Денис Кузин. Основными фаворитами финального забега считаются конькобежцы из Нидерландов.

Первым на старт выйдет Дмитрий Морозов, его соперником станет американский конькобежец Остин Клеба. Денис Кузин побежит в 5-й паре с итальянцем Дэвидом Боза.

В пятницу в полуфинальных матчах мужского хоккейного олимпийского турнира определятся финалисты. За выход в финал предстоит сыграть сборным в матчах «Финляндия-Словакия» и «Россия-Швеция».

В Пекине стартуют соревнования в парном катании. Главные фавориты российские и китайские пары.

В Снежном парке Genting в горном Чжанцзякоу во фристайле разыграют два комплекта медалей – в женском хайфпайпе и мужском ски-кроссе. Казахстанские спортсмены в этих дисциплинах не представлены.

В Национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу финальный аккорд в соревнованиях по биатлону на Олимпиаде. В пятнице пройдут две финальные гонки – женский масс-старт (12,5 км) и мужской масс-старт (15 км).

В пятницу пройдет матч за бронзовые медали между сборными США и Канады в соревнованиях по керлингу в рамках мужского олимпийского турнира.

На текущий момент в неофициальном медальном зачете Игр-2022 лидирует сборная Норвегии (14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место занимает сборная Германии (10-7-5), третье – команда США (8-8-5).


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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