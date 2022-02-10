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Пекин-2022: Превью соревнований по лыжным гонкам среди женщин

10 Февраля 2022 13:25
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Пекин-2022: Превью соревнований по лыжным гонкам среди женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 февраля, программа соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине продолжится индивидуальной гонкой у женщин на 10 км классическим стилем с раздельного старта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Предыдущий раз на соревнованиях высочайшего уровня гонка аналогичного формата проводилась на чемпионате мира-2019 в Зеефельде.

Занявшие тогда первое и второе места спортсменки (норвежка Тереза Йохауг и шведка Фрида Карлссон) остаются в числе главных претенденток на олимпийское золото Пекина. В сезоне Кубка мира-2021/2022 10 км гонки с раздельного старта классическим стилем проводились всего дважды.

На этапе в Руке (Финляндия) сильнейшей стала Карлссон, почти четырнадцать секунд ей уступила Йохауг, а замкнула тройку Катарина Хенниг из Германии (ее медаль в четверг также не станет сенсацией). В высокогорном Ленцерхайде (Швейцария), условия в котором несколько ближе к олимпийским, победу одержала 33-летняя финская лыжница Кертту Нисканен, на двадцать секунд медленнее пробежала дистанцию Эбба Андерссон из Швеции, на тридцать — Наталья Непряева.

На классическом сегменте олимпийского скиатлона (7.5 км) лучшее время показала Йохауг, а меньше всех уступили ей Нисканен, еще одна финская лыжница Криста Пярмякоски, а также Карлссон. Чуть хуже смотрелись Андерссон, Непряева, Хенниг и Тереза Штадлобер из сборной Австрии. Этой восьмеркой спортсменок замыкается круг главных претенденток на олимпийские медали в разделке.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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