Пекин-2022: Превью соревнований по лыжным гонкам среди мужчин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине в рамках соревнований по лыжным гонкам 11 февраля состоится гонка с раздельным стартом на 15 км у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Вообще гонки с раздельным стартом нынче все реже и реже проводятся даже на этапах Кубка мира. Да и на чемпионате мира в 2021 году по ротации (бегут по очереди классикой и коньком) проводилась «разделка» свободным стилем. Так что ее результаты не показательны и их можно не учитывать. В отличие от двух кубковых гонок нынешнего сезона в Руке и Ленцерхайде. В обеих победил признанный мастер классического хода Нисканен, а вторым по сумме результатов стал Большунов. В Финляндии Александр финишировал третьим в 14 секундах, в Швейцарии вторым в 19 секундах. При этом Большунов тогда находился отнюдь не в своих пиковых кондициях.

В принципе, хорошей пищей для размышлений о фаворитах предстоящей гонки стала и первая часть скиатлона в Пекине, где лыжники как раз преодолели 15 км классикой. Там, что для мужских гонок с общего старта не слишком характерно, Большунов и Нисканен создали от всех соперников солидный отрыв. Поэтому, если не случится форс-мажора, именно финн и гонщик ROC должны разыграть победу. И силы у них примерно равны, все могут решить считанные секунды, а, возможно, и десятые доли. Так что решение Большунова пропустить-таки в последний момент спринт ради лучшей подготовки к «разделке» выглядит логичным – в этой дисциплине шансов на победу значительно больше.

Понятно, что норвежцы с этим не согласны. Они выставили следующий состав: Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Пол Голберг и Эрик Вальнес. Причем наибольшие шансы на медаль все же не у Клебо, а у Голберга с Вальнесом. Пол замкнул топ-3 в Ленцерхайде, Эрик стал четвертым в Руке. Но и лыжники ROC, не считая Большунова, тоже могут вклиниться в сражение за награды. Да, Червоткин провалил скиатлон, но в Руке он стал вторым за Нисканеном. Якимушкин на двух гонках этого сезона финишировал пятым и восьмым, Семиков стал на них шестым и 12-м.

Выступление специалистов классического хода в команде ROC интересно еще и в плане борьбы за место в эстафетном составе, где на данный момент возможны многочисленные варианты. Также эта гонка, не исключено, станет последней в великолепной олимпийской карьеры Дарио Колоньи. 35-летний швейцарец является четырехкратным олимпийским чемпионом, причем в «разделках» побеждал на Играх трижды подряд – в Ванкувере и Пхенчхане коньком и в Сочи классикой.