Пекин-2022: первые медали разыграют в женском монобобе
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 14 февраля будет разыграно четыре комплекта наград на зимних Олимпийских играх в Пекине. Казахстанские спортсменки Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова поборются за медали в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика.
Из-за сильного снегопада в минувшее воскресенье в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР), где в Снежном парке Genting проходят соревнования по фристайлу, квалификации по состязаниям в лыжной акробатике среди женщин, были перенесены на понедельник, 14 февраля.
В фристайл-акробатике состоятся две квалификационные попытки и две финальные. В старт-листе соревнований заявлены 25 участниц. Сборную Казахстана представят Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова.
В Чжанцзякоу пройдут квалификации фристайлисток в дисциплине «слоупстайл». Здесь также определится победитель в командных мужских соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина.
В Национальном санно-бобслейном центре Яньцина определится первая олимпийская чемпионка в монобобе. Это одна из новых дисциплин зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. После первых двух заездов лидирует американка Кейли Хамфрис.
В понедельник в соревнованиях по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду» за «золото» будут бороться главные фавориты, определившиеся по итогам ритм-танца - танцевальные дуэты из Франции (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон), России (Виктория Синицина и Никита Кацалапов) и США (Мэдисон Хаббел и Закари Доньхью). Сегодня дуэты будут показывать произвольную программу.
В понедельник состоятся полуфинальные матчи в женском хоккейном турнире: «США – Финляндия» и «Канада - Швейцария».
- Швейцарский горнолыжник победил в гигантском слаломе на Олимпиаде
- Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике
- Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля
- Знаменосец сборной Казахстана досрочно лишилась шансов на медаль Олимпиады
- Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
- Я хотел уничтожить стереотип: Абзал Ажгалиев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана