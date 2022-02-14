Пекин-2022: первые медали разыграют в женском монобобе

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 14 февраля будет разыграно четыре комплекта наград на зимних Олимпийских играх в Пекине. Казахстанские спортсменки Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова поборются за медали в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика.

Из-за сильного снегопада в минувшее воскресенье в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР), где в Снежном парке Genting проходят соревнования по фристайлу, квалификации по состязаниям в лыжной акробатике среди женщин, были перенесены на понедельник, 14 февраля.

В фристайл-акробатике состоятся две квалификационные попытки и две финальные. В старт-листе соревнований заявлены 25 участниц. Сборную Казахстана представят Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова.

В Чжанцзякоу пройдут квалификации фристайлисток в дисциплине «слоупстайл». Здесь также определится победитель в командных мужских соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина.

В Национальном санно-бобслейном центре Яньцина определится первая олимпийская чемпионка в монобобе. Это одна из новых дисциплин зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. После первых двух заездов лидирует американка Кейли Хамфрис.

В понедельник в соревнованиях по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду» за «золото» будут бороться главные фавориты, определившиеся по итогам ритм-танца - танцевальные дуэты из Франции (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон), России (Виктория Синицина и Никита Кацалапов) и США (Мэдисон Хаббел и Закари Доньхью). Сегодня дуэты будут показывать произвольную программу.

В понедельник состоятся полуфинальные матчи в женском хоккейном турнире: «США – Финляндия» и «Канада - Швейцария».