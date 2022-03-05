Пекин-2022: определились призеры в женском спринте по парабиатлону

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 5 марта в китайском Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских игр по парабиатлону разыграны медали в женском спринте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На пьедестал поднялись спортсменки из США и КНР. Лучшей стала спортсменка из Соединенных Штатов Оксана Мастерс, второе место заняла китаянка Шань Ю, третьей стала соотечественница победительницы американка Кендалл Гретч.

Для Оксана Мастерс - это первая золотая медаль в биатлоне на Паралимпийских играх.

Напомним, что на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Оксана Мастерс выиграла две золотые награды в лыжных гонках и две серебряные - в биатлоне.

Зимние Паралимпийские игры проходят в Пекине. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран. Казахстан представляют пять спортсменов в двух видах спорта — парабиатлоне и паралыжных гонках.



