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    10:42, 05 Март 2022 | GMT +6

    Пекин-2022: определились призеры в женском спринте по парабиатлону

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 5 марта в китайском Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских игр по парабиатлону разыграны медали в женском спринте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На пьедестал поднялись спортсменки из США и КНР. Лучшей стала спортсменка из Соединенных Штатов Оксана Мастерс, второе место заняла китаянка Шань Ю, третьей стала соотечественница победительницы американка Кендалл Гретч.

    Для Оксана Мастерс - это первая золотая медаль в биатлоне на Паралимпийских играх.

    Напомним, что на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Оксана Мастерс выиграла две золотые награды в лыжных гонках и две серебряные - в биатлоне.

    Зимние Паралимпийские игры проходят в Пекине. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран. Казахстан представляют пять спортсменов в двух видах спорта — парабиатлоне и паралыжных гонках.



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    Спорт Китай Олимпиада-2022
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